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Новые коллекции

Бра - настенная лампа Boca do Lobo SUPERNOVA
Бра - настенная лампа Boca do Lobo SUPERNOVA

По запросу

Буфеты и креденции Boca do Lobo LAPIAZ
Буфеты и креденции Boca do Lobo LAPIAZ

По запросу

Диван Marelli LANCASTER
Диван Marelli LANCASTER

По запросу

Кровать Paolo Castelli VAO
Кровать Paolo Castelli VAO

По запросу

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Готовые интерьеры

Спальня Andrea Fanfani - Notte
В наличии

Спальня Andrea Fanfani - Notte

  • Фабрика Andrea Fanfani
  • Модель La Notte
  • Артикул 3532
  • Размеры, см 0 x 0 x 0
  • Материал: массив
  • Срок производства: 60 - 80 дней
  • Стиль: барокко

1 735 000 ₽

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Antonelli Moravio C Vittoria
В наличии

Antonelli Moravio C Vittoria

  • Фабрика Antonelli Moravio & C
  • Модель Vittoria
  • Артикул 4093
  • Размеры, см 0 x 0 x 0
  • Материал: массив
  • Срок производства: 60 - 90 дней
  • Стиль: классический

1 185 000 ₽

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Выбор покупателей

Кресло MARIONI AMARILLIS

Фабрика MARIONI

Кресло MARIONI AMARILLIS

По запросу

В наличии
Подвесные светильники Arcom Подвесной светильник

Фабрика Arcom

Подвесные светильники Arcom Подвесной светильник

По запросу

В наличии
Antonio Lupi Albume Раковина 48х65 см, без отв., на пьедестале, Cristalmood, цвет: Ocra/Marmo Carrara

Фабрика Antonio Lupi

Antonio Lupi Albume Раковина 48х65 см, без отв., на пьедестале, Cristalmood, цвет: Ocra/Marmo Carrara

876 883 ₽

В наличии
Диван Minotti ASTON

Фабрика Minotti

Диван Minotti ASTON

По запросу

В наличии

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Sofa
GM House

20 лет

привозим и собираем итальянскую мебель

30 000

позиций в наличии на складе в Москве

1200 фабрик

разнообразный и богатый ассортимент

25+

стран
экспортеровдоставка из Европы

Обратная связь

Оставьте заявку, наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время и ответит на все интересующие вопросы

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*бесплатная консультация

Sofa